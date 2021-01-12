Как сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска, на сегодняшний день с диагнозом COVID-19 на больничном находится 33 педагога. Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования, отмечает, что учебный и воспитательный процессы идут в штатном режиме. За время новогодних каникул многие дети и взрослые выздоровели и приступили к учебе и работе с новыми силами.- Ребята сели за парты и вернулись в группы детских садов практически в полном составе: в общеобразовательных и дошкольных учреждениях краевой столицы на карантин не закрыто ни одного класса и группы. Подавляющее большинство учителей также поправили свое здоровье в каникулярное время. На сегодняшний день в Хабаровске болеют всего 77 школьных учителей, 33 из которых уже долечивают COVID-19. Они вернутся на свои рабочие места в ближайшие дни, - рассказывает Татьяна Матвеенкова.Во время каникул во всех школах и садиках были проведены генеральные уборки и дезинфекция. Профилактика распространения вируса будет продолжаться в учреждениях в полном объеме.