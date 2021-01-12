По информации администрации Комсомольска-на-Амуре, в городе Юности продолжается переселение граждан из аварийного жилья. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и за счет предоставления горожанам свободного муниципального жилья, квартиры получили 100 семей.Из деревянных домов, признанных непригодными для проживания еще до 1 января 2017 года расселили 66 семей, для них приобрели квартиры. Ещё 34 семьи, проживавшие в ветхих домах, получили жильё в свободном муниципальном жилом фонде.В рамках нацпроекта до конца 2023 года планируется расселить 16 домов. До 2021 года расселение ведётся за счёт приобретения жилья на вторичном рынке. В 2022-2023 годах будут построены два дома, на улице Красноармейской и пр. Московском. Продолжится расселение из «деревяшек» и в свободный муниципальный жилой фонд.