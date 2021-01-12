По данным госавтоинспекции Хабаровска вчера в краевой столице водитель автобуса въехал в столб. Водитель управлял автобусом Zhong Tong, он двигался по пр-ту 60-летия Октября со стороны ул. Ситинской в сторону ул. Суворова в районе дома №73б по ул. Суворова. По данным инспекции, водитель не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление и допустил выезд за пределы проезжей части справа по ходу движения транспортного средства, где и допустил наезд на препятствие, а именно на бетонный столб.В результате ДТП пострадали две женщины, они являлись пассажирами автобуса. У одной из пострадавших диагностирован перелом костей носа, у другой повреждена верхняя губа.Водитель был трезв, водительское удостоверение с соответствующими открытыми категориями имелось.