Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщает, что в этом году грантовый фонд конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений составит 100 миллионов рублей.Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края выступал в прошлом году с инициативой увеличить средства на 25 миллионов.В главном управлении внутренней политики поясняют, что по большей части гранты направляются на реализацию проектов строительства детских и спортивных площадок, хоккейных коробок, футбольных площадок, установку спортивных тренажеров, а также деньги идут на ремонт дворового уличного освещения, на создание скверов и парков, реставрацию памятных мест и реализацию других проектов.- В этом году планируется распределить пять миллионов рублей среди ТОС, являющихся юрлицами, еще 95 миллионов направят на проекты ТОС, не зарегистрированные в качестве юридических лиц, - сообщают в главном управлении внутренней политики.Заявления и документы принимаются от муниципальных образований до 27 января 2021 года по почте: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края (отдел развития территориального общественного самоуправления). Максимальная сумма гранта не может превышать 750 тысяч рублей для ТОС, не зарегистрированных в качестве юридических лиц, и 1,5 миллиона рублей для ТОС, которые являются юридическим лицом.Подать документы можно лично в кабинет 710 в рабочие дни с 09:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Телефон для консультации со специалистами 8 (4212) 30-16-28.