По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы города Комсомольск-на-Амуре 11 января в 20:49 поступило сообщение о возгорании в двухквартирном деревянном жилом доме в поселке Новый Мир Комсомольского района.Когда прибыли пожарные, на месте горела крыша дома и пристройка. Огнеборцы тушили дом с нескольких сторон, но из-за огня проникнуть внутрь дома им не удавалось. Полностью потушить пожар удалось к 01:45.На месте происшествия находился сын хозяйки дома. С его слов, в помещении никого не было. Пострадавших в происшествии нет. В результате пожара выгорели две комнаты, крыша, веранда и гараж. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки.