По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края в Центре профессиональных компетенций на базе вяземской школы-интерната №12 стартовал новый образовательный проект «Пекарское дело: хлебобулочные изделия». Участниками проекта стали воспитанники школы-интерната №12. Подростки узнают, как устроено хлебопекарное оборудование, как проходят технологические процессы выпекания.Школа-интернат ранее уже получила специальное оборудование для реализации проектов профессиональных компетенций от НО «Краевой сельскохозяйственный фонд» на сумму более миллиона рублей. В 2021 году в рамках образовательных проектов Центра профессиональных компетенций планируется обучить не менее 60 обучающихся, в том числе из образовательных организаций Вяземского района.С 2014 года в школе-интернате №12 работает модель непрерывного профессионально-ориентированного образования «Агрошкола». Выпускники школы практикуются и затем идут работать в крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозпредприятия Вяземского, Бикинского района, а также района имени Лазо.