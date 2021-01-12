По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, за новогодние каникулы здоровье жителей краевой столицы улучшилось.Татьяна Захарова, заместитель начальника отдела горздрава, отметила, что ОРВИ и внебольничная пневмония еще не капитулировали, но частично сдали позиции. В больницу за неделю обратился 2041 житель, неделей ранее за помощью обращалось на 1781 человека больше.- Такое количество заболевших ниже эпидпорога на 25,1%. Эпидемиологический порог по ОРВИ незначительно превышен только среди взрослого населения - на 3,6%, - сообщает Татьяна Захарова.По информации ведомства, ситуация с внебольничной пневмонией стабилизировалась. Так, с начала 2021-го в городе зарегистрировано 477 случаев заболевания, 418 пациентов госпитализированы. Наибольшее число инфицированных - 235 человек - относятся к возрастной категории 65+. За последнюю предновогоднюю неделю 2020-го к медикам обратились 1469 горожан с симптомами внебольничной пневмонии.Однако грипп в Хабаровск еще не пришел, поэтому вакцинация в городе продолжается.