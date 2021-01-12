Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщила о результатах прошедшего заседания коллегии координационного совета руководителей органов управления культуры края. На встрече обсудили развитие концертно-гастрольной деятельности в регионе.- Одна из целей государственной социальной политики - расширение охвата гастрольной деятельности. Жители отдаленных и труднодоступных территорий края должны иметь доступ к культурным событиям наравне с центральными территориями региона, - говорит Екатерина Дубовая, начальник отдела искусств и народного творчества минкультуры края.Решить проблему культурного просвещения могут мобильные версии декораций спектаклей. Так, гастролировать можно будет по всему краю. Еще один вариант масштабного культурного просвещения - виртуальные концертные залы. Коллегия и филармония подготовят предложения по их организации, в том числе в рамках нацпроекта «Культура». Хабаровская краевая филармония уже имеет такой вариант зала. Еще один виртуальный концертный зал откроют в 2022 году в драматическом театре Комсомольска-на-Амуре в рамках национального проекта «Цифровая культура».Кроме того, в пресс-службе сообщают, что в рамках реализации федерального проекта «Культура малой Родины» в крае продолжается укрепление материально-технической базы, улучшается оснащенность сценических площадок домов культуры. Так, с 2017 года отремонтировано и оснащено новым оборудованием 38 залов в 17 районах края.