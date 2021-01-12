По информации Центра управления регионом, с начала нового года через систему «Инцидент Менеджмент» уже девять раз пожаловались жители краевой столицы на бродячих животных.В декабре прошлого года жалоб было всего две. Чаще всего бездомных хвостатых встречают в районе парка Гагарина, арены «Ерофей» и 11-ой городской больницы, та же ситуация с улицами Демьяна Бедного и Трехгорной. В крае пожаловались на бродяг в Вяземском и Николаевске-на-Амуре по одному разу.К сведению жителей города, отлов безнадзорных животных в Хабаровске происходит по заявкам от граждан.Сообщить властям о возникшей проблеме можно с помощью программы «Инцидент Менеджмент», она как раз предназначена для отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. В Хабаровском крае программа работает с 2018 года. Для реакции достаточно оставить комментарий в социальных сетях Instagram, «В контакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter на официальных страницах власти или на открытых информационных интернет-площадках.Кроме того, сообщить о проблеме можно, позвонив в администрацию города:Краснофлотский район: + 7 (4212) 79-07-23.Кировский район: + 7 (4212) 41-95-36.Центральный район: + 7 (4212) 32-93-63.Железнодорожный район: + 7 (4212) 40-88-16.Индустриальный район: + 7 (4212) 40-90-49.