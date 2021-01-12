Биробиджанские огнеборцы в очередной раз дали повод собой гордиться. Спасение кота Леопольда, или маленькая спасенная жизнь - так можно назвать эту операцию. В областном центре горела квартира, приехавшие на вызов спасатели среагировали на просьбы хозяйки помочь ее животному выбраться из огня.Спасатели работали быстро и слаженно, сбили пламя в прихожей и пробрались в дальнюю комнату. Кот тихо мяукал из-под дивана, дышал уже тяжело и весь дрожал. Спасатель Евгений Гончаров извлек питомца и, прижав к себе, вынес на улицу. Хозяйка квартиры от души поблагодарила пожарных.