В пресс-службе администрации города Хабаровска сообщают, что новый год для озеленителей начался с подготовки деревьев города к лету. Уже ведутся работы по обрезке старых тополей и вязов в городе.Зоя Русина, директор МБУ «Горзеленстрой», сообщила, что до конца марта предстоит омолодить одну тысячу деревьев и еще 500 - в ноябре текущего года.- С санитарной, омолаживающей и формовочной обрезкой мы пройдем по всем районам города. Традиционно начинаем с центральных городских магистралей и прилегающих к ним улиц. Будем работать везде, где того требует состояние деревьев, - сообщила она.Осень и весна - время высадки молодняка.- Мы запланировали пополнить зеленое убранство краевой столицы 3200 деревцами и 1,5 тысячами кустарников, - говорит Зоя Русина.Традиционно в городе появятся и цветы. К маю в теплицах горзеленстроевцы вырастят более 600 тысяч цветов десятков сортов и расцветок: 450 тысяч - по муниципальному заказу и еще свыше 150 - по заявкам предприятий и организаций. К 9 мая город зацветет.