Пресс-служба администрации города Хабаровска сообщила о запуске на своем официальном интернет-портале опроса. Хабаровчане могут дать оценку своей «управляйке». Выбрать можно вариант «не удовлетворен», «удовлетворен не в полном объеме», «удовлетворен», «хорошо» и «отлично».- По поручению мэра города мы разработали методику оценки деятельности управляющих организаций. Опрос - одна из ее составляющих. Помимо результатов голосования, при составлении итогового рейтинга также будет учтен ряд критериев, в числе которых участие УК в городских конкурсах, привлечение ее к административной ответственности за нарушение правил благоустройства, наличие жалоб на нее в мэрии и многое другое, - комментирует Марина Марченко, заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ.Опрос будет проходить постоянно, итоги будут подводиться ежеквартально и затем в конце 2021 года. Поставить оценку своей жилищной организации можно уже сейчас в разделе «Опросы» на официальном портале администрации города.