Развитию и поддержке коренных малочисленных народов Севера в Хабаровском крае уделяется особое внимание. Сохранение культуры, обычаев и традиций, поддержка молодежи - это важные направления работы с районами. В новом году КМНС получат новые формы поддержки. Одна из главных таких форм - целевая субсидия для районов. Сумма субсидии - 10 миллионов рублей. Ее разделят между муниципалитетами, которые подадут соответствующие заявки.В прошлом году такая форма денежной поддержи уже производилась в регионе, однако это был пробный опыт, в новом году практика выплат будет закреплена, об этом сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.В министерстве природы края подчеркивают, что денежные средства можно будет потратить на конкретные цели. Это может быть создание условий для развития и модернизации социальной инфраструктуры, развитие культуры и медицинского обслуживания, проведение этнокультурных мероприятий, сохранение видов традиционной хозяйственной деятельности КМНС, а также на образовательные проекты.- Целевая субсидия рассчитывается для каждой территории индивидуально из расчета числа проживающих на ней представителей КМНС. Так, к примеру, в этом году Охотский район сможет получить два миллиона рублей. Такую же сумму выделят Аяно-Майскому району. Другие территории получат меньше. В любом случае эти средства станут хорошей поддержкой территориям, - сообщают в министерстве природы края.Однако субсидией в 10 миллионов на край поддержка не ограничится. Для каждой территории с проживающими на ней КМНС предусмотрен отдельный пакет мер поддержки. Так, по информации минприроды края, в новом году на поддержку КМНС в крае будет выделено 43 миллиона рублей. Средства пойдут на содержание детей оленеводов в пришкольных интернатах, на их проезд в каникулярное время, на гранты для общин КМНС, на закупку техники, охрану поголовья оленей и другое.Особое внимание уделяется поддержке молодежи КМНС. Для студентов это бюджетные места в образовательных учреждениях. Студенты получают единовременную материальную помощь, им возмещают проезд по краю раз в год. Некоторые представители получают специальную стипендию губернатора региона, она выплачивается дополнительно к академической.Культура - важная и значимая часть жизни КМНС. Ее развитию и сохранению уделяют большое внимание. Проводятся традиционные фестивали, где народы обмениваются культурными достижениями. Например, в прошлом году делегация из Хабаровского края поучаствовала в общероссийском Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Группа ездила в Москву, где конкурировала с серьезными проектами представителей народов со всей страны.