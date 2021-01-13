По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 января опасные метеорологические явления не прогнозируются.В Хабаровске - небольшой снег, температура днем от -14 до -12, ветер северо-восточный 6-11 м/с;В южных районах - местами небольшой снег, температура днем от -12 до -7, ветер восточный 5-10 м/с;В центральных районах - местами небольшой снег, температура днем от -26 до -9, ветер северный, северо-восточный 2-11 м/с;В северных районах - без осадков, температура днем от -27 до -18, ветер различных направлений 4-12 м/с.Солнечная активность - очень низкая. На реках края ледостав. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Сегодня, 13 января - рабочий день. Напоминаем, что пожимать руки и обниматься с коллегами не рекомендуется. В Хабаровском крае по-прежнему действует масочный режим.