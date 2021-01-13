Зоосад «Приамурский» организовывает пункты сбора живых хвойных деревьев. Елки пойдут на витаминную подкормку копытным животным и на украшение и обустройство вольеров.С 15 января начнут работать пункты приема на библиотеке имени Петра Комарова, по адресу Амурский бульвар, 36, здесь елки будут принимать один день - с трех часов дня до половины пятого. С 15 числа прием будет на Даниловского, 169, на Хабаровском механическом колледже в часы работы учебного заведения.Еще одна точка сбора будет работать 16 и 17 января на ТЦ «Подсолнух», по улице Вахова, 2. Здесь деревья и ветки будут принимать с десяти утра до пяти вечера.А в ТСЖ «Благо», по улице Калараша, 13 пункт приема хвои проработает с 15 до 30 января.Зоосад «Приамурский» принимает елки, привезенные хабаровчанами самостоятельно, а взамен дарит билет на бесплатное посещение зоосада.