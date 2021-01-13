В Хабаровске завершился ежегодный конкурс «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад». Татьяна Печерская, главный специалист отдела городского управления ЖКХ, рассказала, что на участие подавали заявки порядка 200 инициативных групп, однако до финала дошли лишь 29 из них. Участники состязались в шести номинациях.«Лучшим зимним двором» признана придомовая территория по улице Ворошилова, 28. На Подгаева, 1 - самая шикарная новогодняя елка. «Лучшая снежная (ледовая) скульптура» оказалась во дворе 19 дома по улице Даниловского. Замечательную дворовую горку соорудили жильцы МКД 188 по улице Тихоокеанской. Судьи отметили красивый фасад на 8 доме по улице Гамарника. Подъезд МКД №94В по улице Павла Морозова выиграл в номинации «Лучшее новогоднее оформление входной группы».- Несмотря на бесснежную зиму, горожане отлично подошли к подготовке своих территорий к праздникам: во дворах установили нарядные елки и ледовые фигуры, залили горки и катки, фасады украсили надписями и переливающимися гирляндами, в подъездах разместили поздравительные баннеры и символы Нового года. Особо хочется похвалить завсегдатаев конкурса: при ежегодном участии они постоянно меняют концепцию оформления и не повторяются, не жалея для творчества ни сил, ни финансов, - отметила Татьяна Печерская.32 адреса отметили судьи конкурса, между ними и будет разделен призовой фонд в размере 480 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе администрации города Хабаровска.