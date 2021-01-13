По информации диспетчерской службы города, в Хабаровске 13 января нет отключений горячей, холодной воды, отопления и газа.Аэродромная, 8 - отключено электроснабжения из-за повреждения сетей.В Хабаровске не работают 32 лифта. За вчерашний день на дорогу выезжало 56 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 17 машин. На дороги высыпано 139 тонн песчано-соляной смеси и реагента. Вывезено 163 кубометра снега. За прошедшие сутки зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий. В скорую помощь звонили 796 раз.На маршрутах города работает 31 трамвай, 17 троллейбусов, 541 автобус.