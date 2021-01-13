Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщила о результатах заседания штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.Встреча состоялась утром 13 января 2021 года в правительстве края. На заседании обсудили проблемную ситуацию с заболеваемостью в крае. Евгений Никонов, заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам, сообщил, что после праздников число пациентов в ковидных госпиталях вновь начало расти. Больше стало и «тяжелых» пациентов.Как отмечает Евгений Никонов, подтвержденных «ковидников» на ИВЛ сейчас - 55 человек. В больницах занято на 6% больше коек за последние три дня.- Ситуация остается напряженной. У нас нет оснований говорить, что коронавирус отступает. Регион стабильно входит в ТОП-10 регионов по новым случаям заболевания, - говорит Евгений Никонов.Сегодня в больницах края занято 63,6% коек. Свободно 1160 мест. Больше стало заболевших в возрасте от 65 лет. Эпидемиологи считают, что всему виной новогодние каникулы, в праздники жители края часто навещали пожилых родственников.Участники штаба сообщают, что за каникулы сильно снизился показатель тестирования населения и доля бессимптомных носителей вируса также резко снизилась. Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края, сообщил о поступлении в регион новой партии вакцины от коронавируса «Спутник V».- Вчера поздно вечером мы получили 2042 дозы вакцины. Начинаем в кратчайшие сроки ее использовать. На сегодняшний день у нас в крае уже привито 3200 человек. Мы готовы расширять географию вакцинации в Хабаровском крае, - сказал Юрий Бойченко.На данный момент вакцину ставят медработникам, специалистам социального обслуживания населения. Следующими будут учителя, сотрудники МФЦ, волонтеры и люди с хроническими заболеваниями.