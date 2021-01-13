Пресс-служба губернатора ЕАО сообщила о прибытии в область члена Совета Федерации Юрия Виляева.Сенатор от ЕАО прибыл в область с рабочим визитом, по прилету он встретился с главой региона Ростиславом Гольдштейном. Губернатор выразил благодарность сенатору за защиту Еврейской автономной области на федеральном уровне. Юрий Виляев содействует в решении вопроса оказания финансовой поддержки от государства.Юрий Виляев пробудет в ЕАО четыре дня, за это время сенатор планирует посетить семьи участников акции «Елка желаний», встретиться с силовиками, пообщаться с руководителями крупных предприятий и съездить в Ленинский район.