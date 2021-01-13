По данным ГИБДД Хабаровска, за 12 января в краевой столице произошло 45 дорожно-транспортных происшествий. Нарушений правил дорожного движения зафиксировано 226, по городу каталось семь пьяных водителей, на встречную полосу движения выехал один автомобиль. На «красный» проскочили четыре машины, столько же нарушений правил перевозки детей. Не пропустили пешеходов 21 раз, а сами пешеходы нарушили правила 18 раз. Не пристегнулись вчера 14 автолюбителей.За сутки зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Вчера вечером на улице Павла Морозова на пешехода был совершен наезд.- В 19:15 пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Машина двигалась со стороны улицы Суворова в сторону улицы Репина по улице Павла Морозова в районе дома №42, - сообщают в госавтоинспекции Хабаровска.Женщина, попавшая под машину, получила многочисленные травмы и ушибы.