Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила об открытии новой ледовой переправы через реку Амур. Дорога находится между городом Амурск и селом Вознесенское. Как и положено, новая переправа отвечает всем нормам и требованиям безопасности. Проходить по дороге могут и пешеходы, и транспорт.Переправа обустроена согласно регламенту, она имеет пост регулирования, аншлаги и средства спасения, необходимые дорожные знаки, информационные стенды. Подготовка и освидетельствование ледовой дороги проходили тщательно. Необходимо было убедиться в достаточной толщине льда, для этого было просверлено порядка 30 лунок.Игорь Филев, госинспектор отделения по городу Амурску и Амурскому району Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отмечает, что такая процедура - стандартная. Проверка толщины и структуры льда позволяет рассчитать грузоподъемность на участке.- В данном случае грузоподъемность переправы составляет 10 тонн. Здесь нет сбросов теплых сточных вод, нет промоин и майн, что свидетельствует о безопасности льда. Также мы проверяем сопряжение с берегом, насколько оно стабильно и крепко. Здесь берег достаточно пологий, и переход на лед находится в удовлетворительном состоянии, - говорит Игорь Филев.