Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщила о старте регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В проверке знаний по 22 предметам поучаствуют почти 900 школьников 9-11 классов.Региональный этап будет проходить до 27 февраля. Знания по астрономии, физике, математике, биологии, экологии, географии, физической культуре, обществознанию, литературе, русскому, английскому, немецкому, французскому, китайскому языкам, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (мировой художественной культуре) проверят очно в «Созвездии». По химии - в ТОГУ, а по экономике, праву, истории, технологии, информатике и ИКТ знания проверят дистанционно.Данное мероприятие пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Подробная информация о конкурсе есть на сайтах Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и Центра поддержки одаренных детей Хабаровского краевого института развития образования.