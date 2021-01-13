Изменения вступают в силу с 1 февраля, льготники смогут выбрать удобный способ оплаты проезда в общественном транспорте, это может быть социальная транспортная карта или бесконтактная карта «Мир» любого банка. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на министерство социальной защиты населения края.- Льготники вправе выбрать наиболее удобный для них способ оплаты. Если гражданин решит пользоваться банковской картой, то проезд он оплачивает собственными средствами с последующим возмещением затрат. Средства в пределах установленного лимита ему перечислят в следующем месяце на эту же карту. Условия использования социальной транспортной картой остались без изменений, - говорят в министерстве соцзащиты.Центры соцподдержки принимают заявления от граждан о предоставлении проезда с применением соответствующей карты. За последнюю неделю уже поступило порядка 90 обращений. Кроме того, обратиться можно в МФЦ, отправить заявление по почте или через портал Услуги 27.В министерстве сообщают, что можно использовать карту «Мир» и СТК вместе, главное - не превышать лимит.- Для реабилитированных лиц и тружеников тыла в месяц предусмотрено 1020 рублей. Для ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей - 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников составляет 300 рублей, - отметили в министерстве.Региональным льготникам проезд по картам предоставляется по их выбору взамен ежемесячной денежной выплаты, размер которой составляет от 748,8 до 1060,8 рубля в зависимости от категории льготы. Чтобы начать пользоваться картой уже с 1 февраля, необходимо подать заявление в период с 1 по 15 число текущего месяца. Картами можно расплачиваться на 137 маршрутах городского и пригородного транспорта.