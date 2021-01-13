Зима - особенно опасное время года для автолюбителей. На дорогах зачастую гололедица, после снегопада лед можно вовсе не заметить. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края призывает автовладельцев быть предельно осторожными на дорогах в холодное время года, соблюдать скоростной режим и следовать требованиям дорожных знаков.Дороги Хабаровска и края чистятся своевременно и регулярно, согласно контрактам. Проезд на трассах не затруднен, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на информацию от министерства транспорта и дорожного хозяйства.- На межмуниципальных направлениях производится очистка дорог грейдером от уплотненного снега и льда, россыпь песка, подсыпка автобусных остановок. В Совгаванском, Ванинском и Ульчских районах проводятся работы по ликвидации наледи на проезжей части. В зависимости от погодных условий на расчистку дорог может выйти до 80 единиц спецтехники, сегодня работает 10 единиц, - поясняют в ведомстве.