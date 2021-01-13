Третья учебная четверть в школах Хабаровского края началась спокойно. На данный момент не зафиксировано ни одного случая закрытия классов на карантин. На учебу вышли порядка 149 тысяч школьников. 372 школьника учатся дистанционно, по заявлению родителей.В этой четверти особенно умных школьников ждет региональный этап Всероссийской олимпиады. У ребят появится еще несколько возможностей проявить себя, например, во всероссийском конкурсе «Большая перемена» или в конкурсе «Большие вызовы», еще можно принять участие в региональном этапе конкурса «Без срока давности».А вот краевые техникумы и колледжи, подведомственные минобрнауки и располагающиеся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, продолжают работать в дистанционном режиме до особого распоряжения, либо с использованием смешанных форм обучения. Учреждения СПО, подведомственные другим структурам, например, ХГМК или ХККИ, работают в соответствии с решениями своих учредителей. Остальные техникумы и колледжи, расположенные в муниципальных районах края, работают с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в очном режиме, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на минобрнауки.