Еще вчера судьба полюбившегося хабаровчанам «Белый театра», казалось, была решена. Уже началась распродажа театрального имущества, так как нового помещения для театра так и не нашли. А сегодня на заседании правительства Хабаровского края было объявлено, что «Белый театр» все-таки обретет новый дом. Помещение деятелям культуры и искусства будет предоставлено.Андрей Трумба, художественный руководитель театра, в своем аккаунте в социальной сети Instagram сообщил, что все объявления о продаже имущества снимаются.Вскоре театр снова начнет функционировать.