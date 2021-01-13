Сегодня на заседании городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19 объявили, что в Хабаровске коронавирус мутирует, поэтому не следует ослаблять профилактические и противоэпидемические меры.На сегодняшний день в регионе зарегистрирован 38881 случай заболевания с подтвержденным диагнозом COVID-19 за сутки прирост составил 302 новых случая, из них в краевой столице 116.«На сегодняшний день коэффициент распространения коронавирусной инфекции по Хабаровску составляет 0,71, но это не повод расслабляться: относительная стабильность ситуации может оказаться мнимой – коронавирус мутирует, появляются новые штаммы, поэтому нам ни в коем случае нельзя прекращать все профилактические противоэпидемические мероприятия, которые мы проводим с начала пандемии», - сообщили в пресс-службе администрации города.Санобработка автобусов, подъездов по-прежнему будут обрабатываться. Сотрудники городской администрации совместно с полицейскими продолжат проверочные рейды по соблюдению масочного режима в торговых центрах, магазинах, сети общепита, в транспорте.