За прошлый год в краевой столице отремонтировали 6,3 километра теплосетей, на работы потратили 302 миллиона рублей. В этом году ремонт пройдет на восьми крупных участках. Начнутся работы в конце весны - начале лета. Семь из них восстановят подрядные организации, выбранные на конкурсной основе, еще одной займутся энергетики самостоятельно.Андрей Унтерберг, главный специалист городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций, сообщил, что общая протяженность запланированных для ремонта магистральных теплосетей составляет шесть с половиной километров. Ремонт обойдется в 368 миллионов рублей.Запланированные объекты:ТМ-19 (в Первом микрорайоне).ТМ «Горьковская» (в районе проспекта 60-летия Октября).ТМ-32 (в районе Федоровского шоссе).ТМ-14 (в микрорайоне Пятая площадка).ТМ «Промышленная» (на улице Промышленной).ТМ в поселке Березовка, а также два отрезка ТМ-31 (в микрорайоне Рабочий городок).Во время ремонта перекроют дорогу только в Рабочем городке, когда тяжелая техника подойдет к торговому центру «Магнит».Кроме магистральных теплосетей ремонта требуют и внутриквартальные. Список объектов утвердят после окончания отопительного сезона, сообщают в пресс-службе администрации города Хабаровска.