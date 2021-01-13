По информации пресс-службы администрации города Биробиджана, в областном центре сегодня с утра проводится активная и усиленная расчистка дорог и пешеходных переходов от снега и наледи. Градоначальник Александр Головатый призвал коммунальщиков подойти к работе ответственно.- В настоящее время к расчистке улиц приступила практически вся спецтехника и сотрудники коммунального предприятия. В целях недопущения аварийности на дорогах первоочередная задача обслуживающей организации - как можно быстрее произвести расчистку дорог от снега с наибольшей интенсивностью движения автотранспорта, а также тех дорог, движение по которым осуществляет общественный транспорт, - прокомментировал мэр.