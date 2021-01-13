Нарушители продолжают расклеивать незаконную рекламу на деревьях, подъездах, административных зданиях. Органы власти ведут борьбу с размещением листовок в несанкционированных местах.- Невозможно смотреть на объявления, приклеенные к деревьям и фасадам зданий. Какую благую цель ни несла бы подобная информация, портить растения и стены домов непозволительно, - прокомментировал Александр Головатый, мэр Биробиджана.Градоначальник сообщает, что уже поставил задачу комитету управления муниципальным имуществом организовать работу по решению проблемы с несанкционированной рекламой.- Коммунальные службы города будут зачищать городские объекты от незаконной рекламы. На жилых домах, любых других зданиях, столбах, деревьях расклейка запрещена, это является незаконным распространением рекламы, - говорит градоначальник.Мэр отмечает, что на нарушителей будут составляться протоколы, а дела передаваться судье для определения соответствующего наказания.