По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 января опасные метеорологические явления не прогнозируются.В Хабаровске - небольшой снег, температура днем от -14 до -16, ветер северо-западный 5-10 м/с;В южных районах - небольшой снег, днем от -10 до -15, ветер северо-западный 7-12 м/с;В центральных районах - местами небольшой снег, днем от -8 до -23, ветер различных направлений 2-13 м/с;В северных районах - местами небольшой снег, днем от -17 до -25, ветер западный, северо-западный 4-14 м/с.Солнечная активность - очень низкая. На реках края ледостав. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Сегодня, 14 января - рабочий день. Напоминаем, что пожимать руки и обниматься с коллегами не рекомендуется. В Хабаровском крае по-прежнему действует масочный режим.