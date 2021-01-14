Вечером 13 января в пожарно-спасательную службу поступил вызов. По информации ГУ МЧС России по ЕАО - горел автомобиль марки «Мерседес».Мужчина-автовладелец рассказал спасателям, что машина заглохла, а после заливки топлива не завелась и загорелась. Мужчина пытался потушить авто самостоятельно, однако лишь огнетушителем справиться не удалось, пришлось вызвать пожарных.На момент приезда спасателей машина была уже полностью в огне. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара в автомобиле сгорел салон и внешние детали кузова. Автовладелец не пострадал.На месте пожара работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и Биробиджанскому району. Причины возгорания и ущерб, нанесенные пламенем, устанавливаются.