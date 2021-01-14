Несмотря на неблагоприятные погодные условия и недавние сильные морозы, строительство детского сада в селе Матвеевка продолжается, и работы идут каждый день.Сад строится в рамках национального проекта «Демография», планируемая вместимость - 110 детей. На данный момент объект готов на 13%, однако работы непрерывно ведутся, и в нынешнем году строительство детсада планируют окончить.По сообщению минстроя Хабаровского края, на стройке работают 26 человек и пять единиц техники. Уже возводится второй этаж здания.