В краевой столице по информации диспетчерской службы города сегодня не работает 32 лифта.Горячую и холодную воду, отопление, электроэнергию и газ не отключали.В Хабаровске продолжается небольшой снегопад, вчера днем на дорогах краевого центра работало 55 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 26 машин. На дороги краевого центра за сутки было высыпано 699,4 тонны песчано-соляной смеси и реагента. Вывезено 122 кубометра снега.В городе за сутки произошло 31 ДТП. В «03» звонили 758 раз.Общественный транспорт: сегодня утром на городские маршруты вышло 537 автобусов, 31 трамвай и 17 троллейбусов.