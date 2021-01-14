Из Хабаровска в Благовещенск теперь будет совершаться регулярный прямой рейс. Впервые за последние два года сообщение восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».Полеты будут проходить один раз в неделю. Из Хабаровска в два часа дня, обратно из Благовещенска в три часа дня. Время в пути - 1 час 20 минут.Это направление субсидируется в рамках программы предоставления средств из федерального бюджета на осуществление региональных воздушных перевозок, отмечают в пресс-службе. Цена за место - от 2850 рублей.Начнутся полеты с 26 января, пока с частотой один раз в неделю. Летом, возможно, самолеты будут летать чаще.