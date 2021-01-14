Товары легкой промышленности должны быть промаркированы, об этом напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. Закон, действующий в стране с 1 января 2021 года, направлен на борьбу с контрафактной продукцией. Маркировка позволяет проследить путь товара от производителя до прилавка.Маркироваться должна одежда из натуральной или композитной кожи, блузы трикотажные машинного или ручного вязания, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия, а также постельное белье. Требования по маркировке товаров распространяются на производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовую и розничную торговлю.В Хабаровске проведена проверка соблюдения новых требований среди предпринимателей. Специалисты краевого минсельхоза побывали в нескольких магазинах регионального центра.- Участники товарооборота регистрируются на сайте Честныйзнак.рф в Государственной информационной системе мониторинга, а покупатели сканируют код через приложение и получают информацию о товаре, - отметили в краевом минсельхозе.Бизнесменам для работы с маркированным товаром нужна усиленная квалифицированная электронная подпись, принтер, сканер штрихкодов и контрольно-кассовая техника. В Хабаровском крае около 80% участников уже зарегистрировались в системе.