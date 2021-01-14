Ночью дороги города посыпали противогололедными материалами, работа на дорогах продолжается, а с утра жилищники приступили к расчистке дворов.Порядка 1200 дворников и работников УК и ТСЖ с утра активно приступили к расчистке дворовых территорий. Обеспечить подход к подъездам, почистить лестницы и тротуары - их основная задача на сегодня, а завтра они должны войти в обычный режим работы.По правилам, снегоуборочные работы должны продолжаться, пока не прекратится снегопад, а затем, в течение 12 часов, дворы должны быть полностью очищены от снега, напоминают в пресс-службе городской администрации.