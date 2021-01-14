С 1 апреля начнется Всероссийская перепись населения. Кампания должна была осуществиться еще в 2020 году, однако из-за пандемии ее сдвинули на 2021 год. Вчера на правительственном совещании обсуждалось взаимодействие Хабаровскстата, правительства и учебных заведений для этой кампании. Предполагается, что в этот раз к переписи привлекут помощников - студентов вузов, техникумов и колледжей.- Особенностью этой переписи стала возможность ответить на вопросы удаленно в электронном цифровом формате, тем не менее предстоит серьезная работа в полях, и здесь мы рассчитываем на помощь студентов, - отметил Виктор Калашников, заместитель председателя правительства края - министр экономического развития края.Перед тем, как начать перепись, студенты пройдут небольшое обучение. Фиксировать информацию молодежь будет в планшетах, как работать в программе - ребят научат. Помимо технической части студентам необходимо знать, как общаться с гражданами и отвечать на вопросы, например, зачем нужна перепись, и вопросы, связанные с персональными данными.- Затем переписчики приступят к своим обязанностям, за каждым из них будет закреплен переписной участок, на котором проживает приблизительно 550 человек, - сообщил Сергей Позолотин, руководитель Хабаровскстата.В Хабаровском крае к опросной кампании подключатся 10 вузов и 17 профобразовательных организаций, в целом - 2068 учащихся. Студентам засчитают работу в практику, кроме того, ребята смогут заработать деньги.Елена Шадуя, начальник управления профессионального образования минобрнауки края, отмечает, что работа будет организована с соблюдением необходимых противоэпидемических мер. Ребят дополнительно застрахуют, выпустят банковские карты для зачисления вознаграждения.В пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края сообщают, что в крае перепись началась с труднодоступных территорий в ноябре 2020 года. Предварительно переписано 4812 человек. Кампания продолжается. С 15 января обход начнется в Николаевском районе. Предварительные итоги переписи подведут в конце года, официальные результаты будут опубликованы в 2022 году.