На территории края с начала года действуют новые тарифы на авиаперевозку продуктов. Цены изменились из-за пандемии, соответственно, ограничительных мер, и из-за отрицательного финансового результата за прошлые годы.Однако на север края, в частности в Охотск, Нелькан, Аян и Чумикан продукты перевозить будут по той же сниженной цене, что и в прошлом году. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.Ведомство призывает жителей обозначенных северных районов сообщать обо всех необоснованных повышениях стоимости главам МО.