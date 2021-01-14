Прошел открытый муниципальный конкурс по обращению с животными без владельцев. Участие в конкурсе принимал всего один предприниматель, который и будет заниматься отловом бродяг в Хабаровске. ИП Елена Лемихова будет продолжать дело, которым занималась и в прошлом году. В 2020 году было отловлено 1268 бездомных хвостатых. Новый контракт будет действовать до конца года. Напомним, на проведение данных работ будет выделено более 7 миллионов рублей.- Согласно взятым на себя обязательствам, предприниматель должен обеспечить отлов бесхозных животных, их стерилизацию, вакцинацию против бешенства, маркирование метками, содержание в приюте с соответствующим уходом, а также видеозапись процесса ловли и возврата в среду естественного обитания - на улицу. Отмечу, что с 1 января текущего года отловленные животные будут находиться под опекой 15 дней, а не 20, как это было раньше. Согласно новым нормативам, на этот срок на работу с каждой отловленной собакой отводится по 9078 рублей, а на кота - по 6560 рублей, - говорит Анастасия Кучмежак, главный специалист городского управления ЖКХ.Проводить все необходимые процедуры животным ИП будет в ветклинике, а содержать в 24 вольерах приюта, в котором единовременно могут находиться до сотни животных.Анастасия Кучмежак сообщила, что с наступления нового года уже отловлено 24 бродяги.Пресс-служба администрации города Хабаровска призывает жителей краевой столицы сообщать о сворах косматых бродяжек, причиняющих беспокойство или представляющих собой реальную угрозу в комитеты по управлению районами города.