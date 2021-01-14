Прошел конкурс среди сельских учреждений культуры по распределению государственных средств поддержки. По итогам работники и сами учреждения получат денежные вознаграждения. В числе победителей девять работников Ванинскиго, Охотского, района имени Полины Осипенко, Амурского, Николаевского, Хабаровского, Верхнебуреинского и Комсомольского районов. Все они получат по 50 тысяч рублей.Лучшими сельскими учреждениями культуры в 2021 году стали межпоселенческая библиотека Ульчского района, Тугуро-Чумиканская центральная районная библиотека, районный дом культуры в селе Датта Ванинского района, Николаевская районная библиотека Магинского сельского поселения, библиотека в селе Дормидонтовка Вяземского района и районная централизованная библиотечная система поселка Солнечный. Эти учреждения получат по 100 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.