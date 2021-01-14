В рамках нацпроекта «Демография» на модернизацию служб занятости регион получил от государства 20 миллионов рублей.В план модернизации входит переоснащение. Первым обновится Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района. Далее будут переоборудоваться службы занятости в других МО. Комитет по труду и занятости населения края отмечает, что работа будет перестроена по принципу бережливого производства, то есть к минимуму сведут бюрократическую деятельность, по максимуму будут помогать искать работу гражданам.В Хабаровском центре занятости сделают капитальный ремонт, конференц-зал переоборудуют для встреч с работодателями и ярмарок вакансий. Посетители смогут в самом центре сидеть за компьютерами, искать работу и проходить собеседования в режиме онлайн. К слову, изменится даже форма одежды сотрудников. Для детей сделают отдельную зону.Модернизация коснется принципа взаимодействия с работодателями. К каждому будет прикреплен персональный менеджер, который и будет решать возникающие вопросы.Переоснащение центра начнется весной 2021 года, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.