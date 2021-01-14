По информации краевого министерства транспорта, на дорогах региона ведутся непрерывные работы по расчистке снега.Накануне в большинстве районов края выпал снег, кое-где снегопад продолжается. Бикинский, Вяземский, Лазовский, Хабаровский, Нанайский, Солнечный и Верхнебуреинский районы находятся на особом контроле из-за осадков.На данный момент в этих местах ведутся работы по содержанию автодорог, по расчистке снега и наледи. Всего орудуют 34 единицы техники - автогрейдеры и комбинированные дорожные машины.Минтранс призывает автолюбителей быть осторожными на дорогах края и соблюдать скоростной режим.