По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, хабаровчане стали меньше обращаться за скорой медпомощью. За последние два дня на пульт диспетчера скорой помощи поступило без малого 750 вызовов. По информации станции скорой медпомощи, это самый низкий показатель с начала пандемии.- Ежедневно по Хабаровску работает более 50 бригад. В пиковые моменты пандемии коронавирусной инфекции, в октябре и ноябре 2020 года, количество вызовов достигало двух тысяч в сутки, - говорит Виталий Пустовой, главный врач станции скорой медицинской помощи Хабаровска.Однако на каникулах медики работали в полную силу, лишь за первые дни нового года на вызовы выехали 18221 раз. Из них почти 11 с половиной тысяч в краевой столице, по информации краевого минздрава. Однако это не только подозрения на коронавирус, но и другие заболевания и травмы.