Жители Хабаровского края могут поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз постамента для памятника вертолета МИ-1. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. К участию приглашаются профессиональные архитекторы и скульпторы, студенты профильных направлений подготовки, а также все заинтересованные совершеннолетние граждане.Сейчас есть отреставрированный вертолет для памятника, а постамента для него нет, к решению этой проблемы и привлекаются жители города и края.- Цель конкурса - привлечение общественности к вопросам сохранения истории развития авиации на Дальнем Востоке, - отметил Роман Мирошин, министр транспорта и дорожного хозяйства края.В 2019 году памятник вертолету отдали в Тюмень. Такое положение дел вызвало негативную реакцию у ветеранов отрасли - Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, вмешался и решил вопрос сохранения монумента на исторической родине.Конкурсные работы будет оценивать комиссия, в числе которой будут представители краевого минтранса, профессорского-преподавательского состава ТОГУ, творческой и научной общественности, работники и ветераны авиации.Победитель и финалисты получат призы от организатора конкурса.Документы на конкурс принимаются до 10 февраля. Телефон для справок: 8 (4212) 45-77-35.