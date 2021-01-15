В этом году почти 1800 пожилых неработающих жителей региона смогут бесплатно отдохнуть в санаториях. На эти цели выделят в два раза больше средств, чем в прошлом году, а именно порядка 52 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.В министерстве социальной защиты населения края отмечают, что в прошлом году санаторно-курортное лечение получили 1013 граждан пожилого возраста. Путевки предоставляют в порядке очереди. Санаторно-курортные учреждения отбираются на конкурсной основе. Получить путевку могут те пожилые люди, чей доход не превышает прожиточный минимум. Пострадавшие от политических репрессий получат путевки первыми.Узнать подробнее об условиях получения путевки и подать документы можно в центрах социальной поддержки по месту жительства. Или подать документы через государственных услуг и МФЦ.