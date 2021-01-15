В пресс-службе мэрии Хабаровска рассказали о результатах очередного рейда по неплательщикам налогов. Вчера комитет по управлению Железнодорожным районом города с судебными приставами и налоговой инспекцией наведались к нарушителям. У одного из них задолженность составила 180 тысяч рублей, приставы вынуждены были арестовать его самосвал.Другой неплательщик после рейда оплатил всю свою задолженность в размере 74 тысяч рублей.В 2020 году такие рейды позволили возместить в бюджет почти 1,3 миллиона рублей.Срок уплаты имущественных налогов за 2019 год истек еще 1 декабря прошлого года. На долги «капает» пеня и меры могут приниматься строгие, вплоть до ареста имущества и запрета на выезд за границу.