По данным Управления по делам ГОЧС города Комсомольска-на-Амуре, 16 января в районе верховья реки Циркуль в Комсомольске-на-Амуре во льду застрял автомобиль. Спасатели, не имея точных координат, быстро нашли место происшествия и эвакуировали автомобиль. Двое молодых людей и девушка от медицинской помощи отказались, спасатели провели с ними назидательную беседу о том, что выезд на лед опасен для жизни, поэтому запрещен.Участники события рассказали, что приехали на природу с целью отдохнуть, затем увидели табличку «Брод» и решили переехать реку, однако машина застряла.Спасатели объяснили молодым людям, что брод зимой не является безопасным местом, и призвали их быть благоразумными. Молодые люди поблагодарили спасателей за помощь и отправились в Комсомольск-на-Амуре своим ходом.