По информации главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Магаданской области, 16 января к спасателям обратились родственники с сообщением о пропаже мужчины, который уехал на рыбалку в бухту Гертнера и не вернулся к указанному времени.К предполагаемому месту нахождения рыбака отправились спасатели мэрии города Магадана и спасатели Пожарно-спасательного центра для обследования береговой полосы, а также спасатели Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России. Поиски ни к чему не привели. Утром 17 января спасатели продолжили поиски. Для проведения работ привлекли семь единиц техники.Главное управление МЧС России по Магаданской области настоятельно рекомендует магаданцам не выходить и не выезжать на лед, это опасно для жизни!