По соглашению правительства Хабаровского края и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в регион в этом году поступит федеральная субсидия в размере 173 миллионов рублей. Деньги пойдут на жилье для молодых семей. Дополнительно же будет выделено порядка 263 миллионов рублей из краевого и городского бюджетов.В краевом минстрое отмечают, что потратить деньги можно будет на приобретение жилья на вторичном рынке, погашение ипотеки, на участие в долевом строительстве квартиры либо на строительство жилого дома. Выплату получат порядка 390 молодых семей. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края сообщает, что списки получателей уже сформированы, семьям рассказывают, как действовать дальше.Сейчас идет работа по заключению соглашений между муниципальными образованиями и министерством строительства края о предоставлении субсидии. Получить свидетельство о праве на субсидию можно с февраля. Дополнительную информацию можно получить в муниципалитете или краевом минстрое.Еще одна жилищная программа - региональная. Направлена также на поддержку молодых семей. Здесь выплату можно направить на покупку квартиры в строящемся доме, индивидуального дома, а также приобретение готовых квартир у застройщика. Улучшить жилищные условия смогут 110 семей. На эти цели выделят 167,5 миллиона рублей.Прием документов на участие в этой программе начнется в первом квартале 2021 года. Дополнительную информацию о программе можно узнать, позвонив по телефону (4212) 32-52-46.Благодаря данным программам почти 500 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия в этом году.